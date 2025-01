Sport.quotidiano.net - Alle 20 a jedda c’è real-barcellona. Il ’Clasico’ decide la Supercoppa di Spagna. Flick blocca Araujo: "Lo voglio nel Barça»

Carlo, re di coppe, ci riprova. Il sedicesimo trofeo in blancos, il 32esimo comenatore vale di più perché si assegna con un Clasico. La sfida, oggi20 a, in Arabia Saudita, vale unaspagnola. Un trofeo che da ormai diverse stagioni si gioca nel formato a quattro squadre. I balugrana in semifinale hanno avuto la meglio sull’Athletic Bilbao, i blancos hanno superato il Maiorca. Ma adesso è tutta un’altra storia. "Per tutti è un Clasico - ha detto l’natore del, Hansi–. Se dovessimo vincere sarebbe importante sul piano della fiducia". Sì, perchè i blaugrana nelle ultime partite si sono allontanati dalla vetta della Liga. Della partita potrebbe essere anche Dani Olmo, dopo che è stato, almeno per il momento, risolto il problema legato al tesseramento suo e di Victor.