Venezia-Inter Inzaghi con Taremi di fianco a Lautaro | probabili e orari tv

Bologna, 11 gennaio 2025 – Sfumata la Supercoppa, con una incredibile rimonta subita dal Milan, e quattro punti di ritardo dal Napoli in campionato, ma due partite da recuperare, l’di Simoneproverà a riprendere la marcia dal Penzo di, contro una squadra di Di Francesco a caccia di punti salvezza. Sfida non facile, non scontata e non banale. L’ha bisogno di reagire immediatamente alla scoppola nel derby, due sconfitte consecutive contro i cugini, e chiudere immediatamente nel cassetto il passo falso nel primo trofeo stagionale, maavrà qualche problema sulle assenze, soprattutto dietro dove mancherà Bisseck, e in mezzo con le defezioni di Calhanoglu e Mkhitaryan. I lagunari sono invece penultimi con 14 punti e sono reduci da tre pareggi, una vittoria e una sconfitta nelle ultime cinque.