Nerdpool.it - Valorant, nuove Capsule Squadra e i modelli esclusivi per il VCT

Leggi su Nerdpool.it

Riot Games ha annunciato lee iper ilChampions Tour 2025, frutto della collaborazione con le 48 squadre partner provenienti da tutto il mondo.Le2025 includeranno un modello per l’arma Classic, disponibile in ogni round di, per offrire ai fan un modo visibile e costante di sostenere le loro squadre preferite.Ogni Capsulaconterrà:Modello Classic aggiornatoBranding a tema e alternativoTracciamento imprese su esame (per squadre con premi)Carta giocatoreSpray Originale 2024Accessorio arma Originale 2024Questi oggetti consentono ai fan di rappresentare le loro squadre nel gioco e di supportarle economicamente. Una parte dei ricavi generati dalla vendita di ciascuna collezione sarà condivisa con le rispettive squadre per tutta la stagione 2025.