Tua nipote… Grande Fratello Shaila tira in mezzo Jasmine Carrisi per colpire zia Amanda | finisce male

“Tua nipote.”. Si allarga lo scontroGatta – Loredana Lecciso. Come sanno bene i telespettatori del, tra le due concorrenti non corre buon sangue. La velina di Striscia la Notizia ha dichiarato pubblicamente la sua antipatia verso l’altra inquilina, forse anche per il particolare legame che quest’ultima ha sempre avuto con Lorenzo Spolverato.è una donna molto gelosa e non si fida di nessuna donna dentro la Casa, tanto meno di Lecciso. E adesso la ballerina se la prende anche con la nipote famosa della sua rivale,.Per capire cosa è successo, bisogna tornare alla puntata di mercoledì scorso, quando Alfonso Signorini ha mostrato ai concorrenti riuniti in salone un video con i tanti attacchi pronunciati daalle spalle di Lecciso. Quest’ultima è rimasta sbigottita: “Sapevo chechiacchierava di me in giro, ma non immaginavo tutto questo, potevi anche venire a dirmelo”.