Oasport.it - Slittino doppio, Bots/Plume vincono anche ad Altenberg e scappano in classifica. Gli italiani chiudono la top10

Il duo composto da Martinse Robertssi è aggiudicato la gara didi(Germania) valevole per la Coppa del Mondo di2024-2025. Sul budello teutonico abbiamo assistito ad una gara tiratissima con i lettoni che hanno disputato due mimpeccabili, centrando il secondo successo stagionale con il quarto podio complessivo.A questo punto lagenerale vede in prima posizione propriocon 416 punti contro i 375 di Wendl/Arlt, mentre sono terzi Eggert/Mueller con 341. Quarti Steu/Kindl con 330 punti, quinti Mueller/Frauscher con 283.Il successo, come detto, è andato ai lettoni Martinse Robertscon il tempo complessivo di 1:23.900 (prima m41.879 e seconda 42.021) con un margine di vantaggio di 123 millesimi sui tedeschi Tobias Wendl e Tobias Arlt (41.