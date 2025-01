Amica.it - Sfumature gelide: la bellezza glaciale della manicure invernale

Leggi su Amica.it

Il nuovo anno è iniziato con il desiderio di eleganza e raffinatezza, e questo vale anche per la nostra. Durante l’inverno, la palette di colori si sposta verso tonalità sobrie e sofisticate, ma non per questo poco intriganti. Leper le unghie 2025 sono capaci di evocare il fascino del ghiaccio e il mistero delle notti più invernali. Ladiventa una tela perfetta per nuances raffinate che rispecchiano il moodstagione. Dimenticate i cliché: i colori dell’inverno 2025 non sono solo raffinati e chic, ma anche incredibilmente versatili. E molto glaciali.Unghie 2025: la profondità misteriosa del blu notte Se il nero è considerato un classico intramontabile, il blu notte è la versione più sofisticata e inaspettata.