Ilgiorno.it - Scantinati in fiamme. Famiglie evacuate. C’è l’ombra del dolo

Leggi su Ilgiorno.it

Attimi di paura ieri nella zona fra Biumo Inferiore e le stazioni varesine. I Vigili del fuoco sono stati a lungo impegnati nella tarda mattinata per spegnere un incendio che ha interessato lo scantinato di un palazzo di 6 piani in via Rainoldi. L’allarme è scattato intorno alle 11 con la richiesta di intervento e sul posto sono subito arrivate le squadre del comando provinciale di Varese con un’autoscala e un’autopompa. Ieri erano ancora da chiarire le cause del rogo, dai primi elementi raccolti non era da escludere l’originesa del rogo considerando il fatto che lehanno interessato nello stesso momento tre cantine del palazzo. In via Rainoldi sono arrivati anche i soccorritori del 118 con l’ambulanza e gli agenti della volante della Polizia di Stato per i rilievi necessari. Per precauzione l’edificio è stato evacuato.