Roma, accessi record per i siti web di musei ed eventi

Il 2024 si chiude con un dato povo per il turismo digitale a: iweb dedicati aculturali e attrazioni della Capitale hanno registrato un aumento esponenziale di visitatori. Il fenomeno è stato alimentato principalmente dall’arrivo di milioni di turisti e pellegrini giunti aper il Giubileo, evento che ha catalizzato l’attenzione internazionale., un successo che unisce cultura e tecnologiaI numeri raccontano di un pubblico sempre più attento e connesso, che utilizza i portali online per prenotare visite, acquistare biglietti e pianificare itinerari. Dal Colosseo aiVaticani, fino alle mostre temporanee e agliall’aperto, iweb delle principali istituzioni culturaline hanno visto un incremento di traffico senza precedenti. Il successo è dovuto non solo all’afflusso di visitatori, ma anche agli sforzi compiuti per migliorare l’esperienza digitale, con interfacce user-friendly e contenuti multilingue.