Ilrestodelcarlino.it - "Rianimate" il progetto “Bellezz@“

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

C’era anche Montecalvo in Foglia tra i sessanta comuni italiani che giovedì hanno perorato in Senato a Roma lo sblocco dei fondi del@“, un finanziamento statale partito anni fa che è bloccato da tempo e che a Montecalvo in Foglia potrebbe ridare vita al borgo antico. "Sono stata a Roma – spiega il sindaco Donatella Paganelli – per chiedere al governo, assieme a tanti altri sindaci, lo sblocco dei fondi stanziati nel 2016 e spariti nel 2022. Per il nostro comune il finanziamento era essenziale perché interessa unche riguarda il Palazzo Comunale. Nel 2019 infatti abbiamo candidato unche ha ottenuto il parere favorevole della Soprintendenza e prevede la rigenerazione dell’immobile, l’abbattimento delle barriere architettoniche, la dotazione di un bagno accessibile ai disabili, il rifacimento di piazza Municipio e di parte delle mura di cinta.