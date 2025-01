Ilfoglio.it - Quattro donne e una nonna che ha lasciato la vecchia casa colma di ricordi confusi

Leggi su Ilfoglio.it

Quello che si presenta davanti agli occhi di Nora è l’insieme sparso delle medicine o meglio dei loro contenitori, non più quelli originari fatti di cartoncino e di blister di plastica trasparente e d’argento che al solo tocco vibrano come sonagli. Confezioni dentro alle quali le pasticche ben posizionate sono riconoscibili per qualità e scadenza con il loro bugiardino perfettamente ripiegato. Nora passa in rassegna invece scatole e scatoline, portagioie e astucci e vi ritrova pasticche e pasticchette, qualcuna – sembra un valium – la ingoia direttamente. Sono le pastiglie raccolte nell’arco di una vita intera dallache per un motivo a lei sconosciuto si è uccisa ormai sei mesi fa. Togliendosi la vita, Carmen, la, hacosì la suadi famigliadi, di cui molti dolorosi aeredi.