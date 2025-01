Ilfattoquotidiano.it - “Ora o Mai più”: il cast, la giuria e cosa ascolteremo. Il ritorno dell’amato format su RaiUno, conduce Marco Liorni

Ci sono voluti ben sei anni per far risorgere unamatissimo e che ha ottenuto ottimi ascolti su Rai Uno. “Ora o mai più” ildedicato alle stelle della musica italiana che, oggi, non sono più sotto le luci della ribalta, torna connel ruolo di capitano della squadra, dopo che Amadeus ne ha tenuto le redini per le prime due edizioni. Ogni sabato in prima serata sulla rete ammiraglia Rai per 7 puntate ci saranno sul palco 8 cantanti protagonisti di successi musicali intensi quanto brevi per rimettersi in gioco e contendersi la vittoria davanti alla grande platea televisiva, affiancati da altrettanti coach, scelti tra i protagonisti della storia della musica leggera italiana.Lo show, che andrà in onda fino al primo marzo, con la pausa della settimana del Festival di Sanremo, vedealle prese con una prima serata, dopo lo show di Capodanno “L’anno che verrà”: “Anche qui succederà qualdi imprevedibile ma diverso rispetto a Capodanno”, scherzariferendosi al fuori programma dell’invettiva a microfono aperto di Angelo dei Ricchi e Poveri.