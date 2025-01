Quifinanza.it - Offerte per l’ex Ilva da parte di tre società straniere, chi sono i big interessati

tre i big stranierial gruppo exe all’acciaieria di Taranto: learrivate dal gruppo azero Baku Steel (in pole position), dagli indiani di Vulcan Green Steel e dal fondo americano Bedrock Industries. Oltre a loro ci sarebbero altre sette aziende, tra cui anche tre italiane, interessate a singoli asset del. Il termine per la presentazione dellevincolanti per l’acquisizione dell’intero complesso siderurgico scadeva alla mezzanotte di oggi. Lunedì tre commissari si occuperanno di aprire le buste per valutare ogni singola proposta.Le tre aziende interessate alIl prezzo minimo di offerta per l’acquisizione del gruppo exe dell’acciaieria di Taranto era stato fissato a un cifra di 1,8 miliardi di euro. Le proposte, pervenute prima della mezzanotte di oggi (termine ultimo per la presentazione delle),arrivate dal gruppo azero Baku Steel, dagli indiani di Vulcan Green Steel e dal fondo americano Bedrock Industries.