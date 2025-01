Ilgiorno.it - Nel palatenda manifestazioni per tutto l’anno

Il nuovodi 1.200 metri quadrati nel polo fieristico di viale Medaglie d’Oro, costruito ex novo nell’ambito del maxi progetto di riqualificazione dell’intero comparto, è pronto per diventare una struttura polivalente: dopo il debutto alla fiera agricola di novembre è stato messo nero su bianco un “pacchetto“ di iniziative spalmato per l’intero anno. Si parte il 31 gennaio prossimo con una serie di eventi legati al fungo e al tartufo in un viaggio di sapori e combinazioni culinarie che dureranno, per due week end, fino 9 febbraio. Poi dal 14 al 16 febbraio “Valtellina in festa: un viaggio sensoriale nella gastronomia della montagna lombarda”. Tra il 9 e l’11 maggio spazio alla festa della Croce Rossa mentre quest’anno ilospiterà “Codogno beer festival” tra il 22 e il 25, dal 29 al 31 maggio e dal 1 al 2 giugno.