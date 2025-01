Lanazione.it - Marignolle collina malata: "Acqua, frane e deviazioni. La viabilità è impossibile"

risulta letteralmente spezzata in due dae cantieri, con i residenti costretti aper stradine impervie e pericolose e costretti a un giropesca che li obbliga a passare per il Galluzzo per arrivare a Firenze. Attraverso un giro in macchina con un gruppetto di residenti la situazione appare chiara fin dalla partenza, in via di Santa Maria a, dove è difficile scambiarsi con un camion da cantiere. "Ha ceduto via del Chiassone: è chiusa da più di due anni per una frana e c’è un contenzioso tra il comune e la proprietà. In più da due giorni c’è un cantiere su via di San Quirichino per il gas e sarà chiusa anche lì almeno fino a venerdì". Ma noi imbocchiamo via della Pescaia, unica valvola di sfogo. Subito si presentano buche tremende e la strada è larga poco più di un metro e mezzo: preghiamo di non incontrare un’altra macchina in senso opposto, perché tra quelle curve cieche e la viscida discesa sarebbesia fare marcia indietro che scambiarsi.