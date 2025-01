Maati assassinato a 17 anni | massacrato nell’indifferenza

Leggi su Corrieretoscano.it

La ricostruzione dell’omicidio di, soltanto 17e tutta una vita davanti, è a dir poco agghiacciante.è stato trovato mortoin una strada a Campi Bisenzio, cittadina in provincia di Firenze, la mattina del 29 dicembre.Inseguito dal branco coetaneo assassino,, residente a Certaldo, ha cercato di fuggire salendo su un autobus di linea a Campi Bisenzio.Ma davvero nessuno ha visto?Ci sono al momento in carcere tre presunti assassini, residenti in Toscana, età 18-22, con ipotesi reato omicidio volontario con aggravanti futili motivi e crudeltà. “Alla luce della particolare efferatezza dell’azione criminosa, palesata nell’azione delittuosa nonostante la giovanissima età degli indagati”.è statocon ferocia e lasciato morire