Oasport.it - LIVE Snowboard, PGS Scuol 2025 in DIRETTA: trionfa Maurizio Bormolini! 4° Messner, Bagozza chiude 8° nella classifica finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.17STORIAA! Prima vittoria maschile per l’Italia a. Con entrambe le mani a terra dopo essersi spianato in partenza,si rialza e supera agilmente l’austriaco (a sua volta autore di diverse sbavature) con 64 centesimi di scarto. Spettacolo azzurro in Svizzera!14.16 BORMO SIAMO CON TE! Al cancellettoche cerca la vittoria incontro l’austriaco Burgstaller. Tracciato blu per l’azzurro.BIG FINAL MASCHILE14.14 Indietro al primo intermedio, Gabrielsi spiana alla curva front side. Evapora l’obiettivo podio per l’azzurro.terzo Prommegger.14.13A CACCIA DEL PODIO! Gabriel cerca il terzo podio stagionale contro l’austriaco Prommegger.SMALL FINAL MASCHILE14.10 Krol (POL), Miki (JPN), Takeuchi (JPN) il podio femminile.