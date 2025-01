Quotidiano.net - L’analisi di Vespa. FdI ora vola nei sondaggi. Starlink è un’opportunità

Qualcuno ha scritto: Meloni 2032, immaginando una vittoria del centrodestra alle elezioni politiche del 2027. L’interessata, saggiamente, è molto più prudente. Non dà nemmeno per scontata la ricandidatura e questo è un segnale più per la maggioranza che per l’opposizione: una sfida a far crescere realmente il Paese alzando l’asticella dei fondamentali (produttività, competitività, burocrazia, giustizia) che non sono ancora a livello adeguato. Record positivo di occupazione, spread, Borsa, richiesta di titoli di Stato, record negativo di disoccupazione da soli non bastano. Eppure Giorgia Meloni ha tenuto giovedì la migliore conferenza stampa dei suoi ventisette mesi di governo, dinanzi a un pubblico di giornalisti psicologicamente ammansito dalla vicinanza con lo straordinario successo della liberazione in venti giorni di Cecilia Sala.