Quotidiano.net - Incendi in California, news live: il rogo di Pasalides ancora fuori controllo

Los Angeles, 11 gennaio 2025 – Si attenuano i venti nella regione di Los Angeles ma la situazione degli. Mentre continua incessantemente il lavoro dei vigili del fuoco, la maggior parte della contea resta interessata dall’allarme ‘bandiera rossa’, il massimollo di allerta. Il Department of Forestry and Fire Protection degli Stati Uniti stima che ildi Palisades, il più grande dei cinque principali, con 87 km quadrati bruciati, sia sottosolo per l’8%. Insomma le fiamme avanzano al momento senza alcuna forma di contenimento. Il bilancio è di 11 vittime, più di 12mila edifici danneggiati o distrutte. L’ordine di evacuazione interessa oltre 150mile persone. Notizia in diretta