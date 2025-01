Notizie.com - Incendi di Los Angeles, da dove è partita la scintilla fatale: anche Harry e Megan in visita agli sfollati

Oltre 10mila case distrutte, 14mila ettari in fumo, e il bilancio dei morti, 11 accertati e dei danni, fino a 150 miliardi di dollari, continua a salire. Glidi Los, negli Stati Uniti, stanno restituendo una città completamente in ginocchio. Èla ricerca delle cause della tragedia. Nel mirino c’è la rete elettrica da cui potrebbe esserelache ha dato origine al primo rogo poi alimentato dal fortissimo vento.di Los, dalainNelle scorse ore è statoarrestato un piromane a Woodland Hills,ha imperversato un focolaio, ma non è chiaro quanto possa aver inciso nel bilancio complessivo del dramma. Alcuni residenti della zona di Loshanno cominciato a tornare nei loro quartieri ancora fumanti,se la minaccia di nuovipersiste.