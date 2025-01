Tvzap.it - Incendi a Los Angeles, Tiziano Ferro rompe il silenzio: come stanno lui e i figli

Leggi su Tvzap.it

La situazione in California è ancora critica a causa deglichedevastando le aree di Los, Palisades e Eaton. Elisabetta Canalis ha subito raccontato di essere tornata in Italia dopo lo scoppio dei devastantia Los, rassicurando così i suoi fan.invece, che vive nella stessa città della Canalis, ha mantenuto unstampa che ha messo tutti in grande preoccupazione. Finalmente anche il cantante è tornato sui social per raccontaresta esta vivendo questa situazione. (Continua dopo le foto)Leggi anche: “C’è posta per te”, super ospite nella prima puntata: Maria non si è risparmiataLeggi anche: “Vuole lasciare il programma”: “Grande Fratello”, dopo Jessica tocca a un’altra concorrenteDevastantia Los: la situazioneAlmeno sei grandiimperversando nella contea di Lose 11 persone sono morte: questo il bilancio provvisorio della tragedia.