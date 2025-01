Biccy.it - Ferragni spiega perché ha pubblicato foto di altre persone

Questa settimana Chiaraè stata al centro di una nuova polemica social dopo averuno slideshow su Instagram con alcunenon sue. Tra i tanti scatti del carosello ce n’è uno che appartiene a Iris De Richemond, un’influencer francese, che contattata da Fan Page hato: “In queste ore mi hanno scritto in tantissimi inviando gli screen nei messaggi privati. Mi dicono che lei ha finto di essere me, io non so come mai abbia preso una miamettendola nel suo account. Di sicuro non mi ha mai chiesto il permesso, internet è uno spazio libero e va bene, però non mi ha chiesto nulla. Moltemi hanno segnalato questa cosa, così le ho scritto e le ho chiesto di taggarmi. Ho visto che adesso l’ha fatto“.@elejercitodelam Chiararobas pic.twitter.com/tJy0EnSwHq— Queen’S (@pastashuta2) January 6, 2025Chiarareplica dopo la polemica: Era uno slideshow con immagini ispirazionali”.