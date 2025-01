Ilrestodelcarlino.it - Fermato con hashish in via Indipendenza a Bologna: aggredisce i poliziotti

, 11 gennaio 2025 – Aveva con sé quattro etti die, quando ha visto iavvicinarsi, li ha aggrediti pur di non essere controllato. È finito in manette, per resistenza e spaccio, un diciottenne tunisino,daiieri mattina in vianei pressi della Montagnola. I, in servizio a piedi, sono stati informati da un cittadino della presenza nei pressi dell’autostazione di alcuni ragazzini che stavano spacciando: i quattrohanno deciso di dividersi e, mentre due raggiungevano l’autostazione, altri due si sono appostati in vianei pressi del Pincio. Così, quando il diciottenne, non avendoli notati, ha tentato la fuga da quel lato, è stato subito bloccato: non è stato semplice fermarlo vista la strenua resistenza che ha opposto.