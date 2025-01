Oasport.it - Feller rinasce nella prima manche dello slalom di Adelboden. Vinatzer pensa ad arrivare

Manuelè tornato: dopo un inizio di stagione non semplice, l’austriaco è in testa dopo ladi(disputato sotto la neve) con il crono di 54?93. L’azione aggressiva, irruenta ed esuberante dell’austriaco ha pagato per andare al comando: le condizioni non erano semplici e serviva una prova di grinta e cattiveria per andare davanti.Sono 25 i centesimi di vantaggio nei confronti di Linus Strasser che occupa la seconda posizione: il tedesco ha sfruttato alla grande il pettorale n.1 e ad attaccare soprattuttoparte finale della pista, gestendo molto bene il muro. Terza posizione per Clement Noel che, dopo l’uscita a Madonna di Campiglio e il sesto posto in Alta Badia, è partito guardingoparte per accelerareparte conclusiva e chiudere a 38 centesimi di ritardo.