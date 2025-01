Sport.quotidiano.net - Febbre da derby. In vendita i biglietti per il 2 febbraio. Ecco tutte le fasi

A poco più di tre settimane dalla sfida più attesa, sale ladain città. Iper la partita (rossoneri padroni di casa) sono disponibili online su booking.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan, al Flagship Store di via Dante e sui circuiti Vivaticket, secondo le seguenti modalità: Abbonati “Secondo Verde“: dalle ore 10.00 di giovedì 9 gennaio fino alle 10.00 di ieri mattina (ogni abbonato al Secondo Verde ha avuto la possibilità di acquistare un tagliando in uno dei settori disponibili. Al termine di questa fase, agli abbonati che non hanno acquistato un settore alternativo sarà assegnato un posto nel settore Terzo Blu, senza oneri aggiuntivi). Fase Abbonati: dalle ore 16.00 di ieri alle 23.59 di domani, ciascun abbonato potrà acquistare un biglietto aggiuntivo.