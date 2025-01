Evento di Forza Italia a Roccaraso | il delegato pontino cade dalla finestra Luca Palmegiani aveva solo 25 anni

Leggi su Dayitalianews.com

, il giovane militante didi Latina, non è sopravvissuto alla caduta dal quarto piano di un albergo a, avvenuta durante unpolitico del partito. Il ragazzo, 25, è deceduto nel pomeriggio presso l’ospedale de L’Aquila, dove era stato trasportato in condizioni gravissime.Una comunità sotto shockLa notizia della morte diha profondamente scosso la comunità politica e la città di Latina, dove il giovane era conosciuto per il suo impegno e la sua passione per la politica. L’intero ambiente politico si è stretto attorno alla famiglia, esprimendo vicinanza e dolore per questa tragica perdita.I messaggi di addioPoco prima del tragico gesto,pubblicato sui suoi social media alcuni messaggi che lasciavano intuire il suo stato di malessere interiore.