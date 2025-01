Ilrestodelcarlino.it - "Bugie sulla scuola elementare all’ex Ceramica. Il comitato non c’entra con la mancata costruzione"

"Ancora una volta la sindaca Tartabini si difende con le. Io ero il presidente del“Nuovaparliamone“ e non è vero che lanon fu realizzata per opera del". Anche Alessandra Perticarà, capogruppo di minoranza con Idea Futura, intervienevicenda dell’exa Porto Potenza. Tartabini aveva ribattutosindaco Sergio Paolucci, sostenendo che lain quell’area non fu realizzata per via di undi cittadini contrario al progetto. "Il gruppo – ribatte invece Perticarà – era nato per interloquire con l’amministrazione sul miglioramento del progetto. Ilaveva indetto delle assemblee pubbliche per rappresentare le esigenze delle famiglie, e fu poi chiamato dal sindaco Paolucci per interfacciarsi con l’architetto ed esporre le soluzioni ritenute più idonee.