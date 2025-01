Ilrestodelcarlino.it - Boom di visitatori nei mercati: "Piazza Costa come a Ferragosto"

Soddisfazione in casa Fiva Ascom e Anva Confesercenti Cervia per la "grande partecipazione di cervesi e turisti negli ultimiinAndrea(foto). A partire dal mercato di Santo Stefano,negli anni passati, laha registrato una eccezionale partecipazione tanto da sembrare di essere a". Le associazioni ricordano che "il mercato di Cervia è uno dei più quotati e apprezzati per la particolare sistemazione, in unacon adeguati spazi per gli operatori e per i clienti e un valido assortimento di merci dall’altra. Il mercato è un forte spazio di aggregazione dove le persone possono passeggiare in tranquillità e fare incontri. Attorno al mercato ci sono negozi, pubblici esercizi e ristoranti che integrano l’offerta commerciale. In estate, addirittura, ci sono località che organizzano dei pullman per venire a visitare il nostro mercato".