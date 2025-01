AVVERSARIE DELL’ITALIA AL MONDIALE MASCHILE 2025

Leggi su Dayitalianews.com

Archiviata l’ultima stagione delle rispettive nazionali, è tempo di pensare alla nuova stagione che si preannuncia sin da subito scoppiettante in vista della VNLe femminile, ma soprattutto in vista del Campionato del Mondoe femminile.Da quest’anno ci sono davvero tante novità in quanto si è deciso che ilsi disputerà ogni due anni e verrà esteso a ben 32 squadre.Il Campionato del Mondo si disputerà nelle Filippine dal 12 al 28 SettembreLe 32 squadre saranno suddivise in 8 gironi da 4 squadre ciascuno; le prime due squadre di ogni girone si qualificheranno agli ottavi di finale, per un totale di 16 squadre qualificate.La fase a gironi andrà in scena dal 12 al 19 SettembreDal 20 al 23 Settembreandranno in scena gli ottavi di finale tra le 16 squadre qualificate.