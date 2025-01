Superguidatv.it - Australian Open 2025 al via: quando e dove vedere le partite di Sinner in tv e in streaming

Leggi su Superguidatv.it

Manca pochissimo agli, il primo dei quattro tornei del Grande Slam che si disputa ogni anno a Melbourne, in Australia e che vedrà la presenza di. Scopriamo insiemescenderà in campo il numero uno al mondo evederlo in tv.scende in campo JannikTabellone fortunato per Jannik. Il numero uno al mondo ha evitato Djokovic e Alcaraz che si trovano dall’altro lato e potrebbe incontrarli solo in una possibile finale. Il serbo (che debutterà contro Basavareddy) e lo spagnolo (primo turno contro Shevchenko), potrebbero invece sfidarsi nei quarti di finale.Glisono il primo torneo di tennis dell’anno. Dal 6 al 9 gennaio si sono svolte le qualificazioni per decidere i 16 posti rimanenti e dal 12 gennaioinizierà la competizione che vede impegnati 128 giocatori, tra cui 32 teste di serie e otto wildcard.