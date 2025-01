Ilgiorno.it - Arte contemporanea. Baf e Ifa, la fiera è doppia nel gennaio bergamasco

Un luogo condiviso dove l’antica e quella moderna esono accostate. Da ieri e fino al 19Bergamo apre il calendario 2025 delle fiere d’in Italia, con Baf- Bergamo, dedicata all’moderna e, e Ifa-Italian Fine art, focalizzata invece sull’antica e sull’alto antiquariato. I due appuntamenti, che inaugurano anche la nuova programmazione firmata Promoberg inBergamo, hanno preso il via ieri, con le due manifestazioni visitabili infino a domenica prossima; poi, fino a domenica 19, i riflettori resteranno accesi solo su Ifa. Una scelta premiante, quella di unireantica e moderna, a giudicare dai numeri in crescita. A questa edizione, la ventesima, pcipano 181 espositori, 84 per Baf e 97 per Ifa, con un aumento del 6,5% rispetto allo scorso anno.