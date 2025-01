Lanazione.it - Addio ad Andrea Lombardi. I Cavalieri lo ricordano

Il suo nome era legato soprattutto al Rugby Lucca, del quale è stato giocatore, allenatore, dirigente e presidente. Ma ha lasciato il segno anche a Prato: nei primissimi anni del nuovo millennio era infatti uno dei giocatori-simbolo deiche militavano in Serie A e che sul finire del primo decennio dei 2000 avrebbero conquistato la promozione nell’allora Super 10. Ecco perché anche la dirigenza deiUnion ha reso omaggio ad, scomparso a soli 50 anni. Di origini campane, lucchese d’azione, arrivò a Iolo da rugbista nel 2002 portato dal tecnico Alberto Prima. E per tutte le stagioni successive, fu uno dei riferimenti in campo e fuori di una società nata solo da qualche anno, che stava ancora strutturandosi e che da lì a poco avrebbe lanciato l’assalto al gotha del rugby italiano.