Venezuela giuramento del presidente Maduro ma l’Occidente non lo riconosce Gli Usa offrono 25 milioni per farlo arrestare

Nicolasha giurato solennemente davanti all’Assemblea Nazionalena per il suo terzo mandato comedella Repubblica Bolivariana del, coprendo il periodo 2025-2031. La cerimonia si è svolta sotto un imponente apparato di sicurezza, in un clima di tensione politica alimentato dalle contestazioni elettorali.Contesto elettoraleLe elezioni che hanno portato alla rielezione disono state ampiamente contestate sia dall’opposizione interna che dalla comunità internazionale. L’opposizione, guidata da figure come Edmundo González Urrutia, ha denunciato brogli elettorali e si è autoproclamata vincitrice. In un comunicato, l’opposizione ha definito ildicome “un colpo di Stato”, accusando il governo di ignorare la volontà popolare espressa durante le elezioni del 28 luglio.