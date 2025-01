Vai a firmarlo adesso

Leggi su Justcalcio.com

Notizia fresca giunta in redazione:(Foto di Catherine Ivill – AMA/Getty Images) / (Foto di Andrew Powell/Liverpool FC tramite Getty Images)Al Tottenham Hotspur è stato consigliato di prendere in considerazione una mossa immediata per il portiere del Liverpool Caoimhin Kelleher per affrontare i problemi in corso con i portieri.Con Guglielmo Vicario indisponibile da novembre a causa di un intervento chirurgico alla caviglia, gli Spurs si sono affidati al veterano Fraser Forster, il cui contratto scade a fine stagione.Il club del nord di Londra ha recentemente firmato il primo acquisto del 2025, ingaggiando il 21enne Antonin Kinsky dallo Slavia Praga. E ha fatto un debutto impressionante nell’andata della semifinale di Coppa di Lega contro il Liverpool, producendo una prestazione straordinaria nella vittoria per 1-0 degli Spurs.