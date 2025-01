Quifinanza.it - Ubisoft è in vendita, via a tagli da 200 milioni di euro per cercare di riprendersi

, uno dei principali attori nel settore dei videogiochi con titoli iconici come Assassin’s Creed, Prince of Persia e Rayman, è ufficialmente in. L’azienda guidata da Yves Guillemot ha annunciato di aver incaricato consulenti per “esaminare e perseguire varie opzioni strategiche e capitalistiche trasformative al fine di massimizzare il valore per gli stakeholder”.Ciò confermerebbe l’ipotesi di una possibiledell’azienda, come suggerito da diversi report alla fine del 2023, che riportavano trattative in corso con il gigante cinese Tencent per una potenziale acquisizione.Missione riduzione dei costi perLa ristrutturazione diè già in atto, con la riduzione dei costi che proseguirà nei prossimi mesi e una maggiore selettività negli investimenti rispetto al passato.