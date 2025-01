Torna ‘Alessandro Borghese Celebrity Chef’ | i protagonisti delle nuove sfide

Leggi su Funweek.it

In prima TV assoluta, dal 13 gennaio, arriva su TV8 una nuova stagione di AlessandroChef, il format prodotto da Banijay Italia. Le puntate inedite, registrate nei ristoranti AB – Il Lusso della Semplicità di Venezia e Milano, andranno in onda dal lunedì al venerdì alle 20.30, in una nuova fascia oraria.Alla guida dello showlo chef Alessandro, affiancato da due giudici d’eccezione. Le prime dieci puntate, girate a Venezia, vedranno la partecipazione della confermata Marisa Laurito e della new entry Moreno Cedroni, chef due stelle Michelin e volto noto dell’alta cucina italiana.Foto da Ufficio StampaNelle puntate successive, ambientate a Milano, la giuria si rinnova con Maddalena Fossati, direttore di La Cucina Italiana, e lo chef Andrea Aprea, anch’egli premiato con due stelle Michelin per il suo ristorante omonimo.