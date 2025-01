361magazine.com - TOPCRIME: maratona “POIROT 105” tutta la programmazione

1920 – 2024: la rete festeggia il 105esimo compleanno di Hercule, il geniale e raffinato investigatore ideato da Agatha Christie.Protagonista di 33 romanzi e 54 racconti (raccolti in 5 antologie), dal 1920 – anno dia Styles Court – fino al 1975 – anno di Sipario, l’ultima avventura di– il personaggio ha indagato nei contesti più disparati, trovando soluzione a casi che richiedevano un’attenzione e una finezza psicologica che solo lui era in grado di dimostrare.è stato talmente iconico da essere il primo personaggio immaginario cui il New York Times abbia dedicato un necrologio. NAZIONALITÀ: belga. Arriva in Inghilterra dal Belgio, fugge da un paese invaso. Perla sua vita si sentirà uno straniero, un esule, un uomo in cerca di rifugio, aspetto che a volte lo avvicinerà di più ai personaggi dei suoi casi, perché come loro ha fatto esperienza del dolore e del male.