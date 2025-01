Thesocialpost.it - “Se sono ubriaco e hai le te*** di fuori…”. Violenze di Capodanno, follia in diretta tv: il video

“Se una donna mette il pantaloncino fino a qua (corto), e la te** di fuori, anche io farei la stessa cosa”. Frasi che hanno scatenato un putiferio, quelle raccolte ai microfoni di 4 di Sera e pronunciate da un ragazzo straniero: il giovane ha commentato così lesessuali avvenute la notte diin Piazza Duomo, a Milano. Leggi anche: Pensioni, è bufera. Ci si andrà più tardi: di quanto e perché. Scoppia lo scontro tra governo, Inps e sindacati“Se– ha spiegato – e vedo lacosì. farei lo stesso”. Ma anche di fronte al cronista, l’uomo non ha mostrato di voler cambiare idea: “Cosa posso fare?che non è giusto, però quando tu vedi una ragazzo così”. Quanto basta a scatenare la reazione di Matteo Salvini che, condividendo il filmato, ha scritto in rete: “Schifoso, tolleranza zero per questa gente”.