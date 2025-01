Lanazione.it - Saldi, il primo bilancio è positivo: "Vendite in linea con l’anno scorso"

Leggi su Lanazione.it

E’ unpiuttostoquello che i commercianti del centro storico di San Giovanni possono stilare dopo la maratona all’acquisto del periodo natalizio. Né un segno più né un segno meno rispetto al 2023, lesono state incone per il periodo di crisi che sta vivendo il nostro paese è già un passo avanti come ha avuto modo di confermare Paolo Mantovani, imprenditore cittadino nonché presidente della delegazione Confcommercio Valdarno nord: "Noi commercianti avevamo alcune aspettative poco prima iniziassero lenatalizie e alla fine sono state rispettate. C’era un obiettivo importante da centrare, bisogna insomma essere contenti per quello che viviamo dovuto al periodo di crisi dove il potere d’acquisto non è certo più quello di un tempo. Siamo lontani dagli anni pre-covid dove onestamente i numeri erano importanti ma proprio perché stiamo vivendo una situazione totalmente diversa occorre essere soddisfatti".