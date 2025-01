Secoloditalia.it - Rai, Enrico Ruggeri canta la voce dei bimbi della strage di Gorla. E scrive una bella pagina di servizio pubblico

Con una canzonee commovente, La bambina diha voluto rendere omaggio alla memoria deiscuola elementare di Milano morti sotto i colpi di un bombardiere americano il 20 ottobre 1944. La canzone fa parte del nuovo album, La caverna di Platone, el’ha presentata in anteprima nel corso del suo programma, Gli occhi del musicista, su Rai2, che con un format molto interessante propone intrattenimento e cultura, talk e riflessione, sul filo conduttoremusica e con lo standing del“La bambina di”Presentando il brano,ha fornito brevi, essenziali cenni sulla dinamica del bombardamento, che costò la vita a 184 bambini, 14 maestre, 4 bidelli, la preside e un’assistente sanitaria. «Un aereo americano deve sganciare delle bombe, ha non ha avuto il tempo di bombardare qualcosa e, invece di tornarsene verso la base, per la paura di tornarci con le bombe, le scarica su una scuola elementare in un quartiere di Milano, che si chiama», ha spiegato ilutore, raccontando anche che la madre insegnava proprio «in quella scuola, ma non quel giorno, altrimenti io non sarei qui».