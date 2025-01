Ilrestodelcarlino.it - Quello strano Natale in Casa Cupiello

Un unico attore e sette pupazzi ’recitanti’. Una versione originalissima diin, capolavoro di Eduardo De Filippo, quella che va in scena domenica alle 17,30 al Teatro della Regina di Cattolica. E’ un omaggio all’opera del genio partenopeo, ideato in occasione dei 90 anni dal suo debutto, a dare il là al nuovo anno del teatro di Cattolica. Questa originale versione dell’opera tragicomica di De Filippo nasce da un’idea di Vincenzo Ambrosino e Luca Saccoia, per la regia di Lello Serao. Si tratta di una "messinscena non convenzionale che vede un unico attore, Luca Saccoia, interagire con sette grandi pupazzi realizzati dallo scenografo Tiziano Fario, animati a vista da un gruppo di manovratori costituito ad hoc per il progetto coordinato da Irene Vecchia". Il risultato è "una sorprendente rappresentazione per ’attore cum figuris’".