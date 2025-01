Nonsolo.tv - Quanto guadagna Gerry Scotti? Lo Zio Gerry è il vero (multi) Milionario

Leggi su Nonsolo.tv

Scopri i guadagni, le società e il patrimonio immobiliare di: una vita tra TV e investimenti sicuri nel mattone (è lui il).Virgino, meglio conosciuto come, è probabilmente il volto più famoso delle TV Mediaset, al pari di Maria De Filippi (con cui condivide la giuria di Tu Si Que Vales). Noto anche come Zio, ha iniziato la sua carriera come dj, per poi passare in TV all’inizio degli ’80 proprio come “dj” in DeeJay Television su Italia 1 e da allora ha sempre lavorato in Mediaset, conducendo al momento Io canto e i suoi vari spin off e La ruota della fortuna.Ma non vogliamo parlare in questa sede della sua carriera, ma dei suoi guadagni e del suo patrimonio, consci del fatto che non sarà facile essere precisi (e soprattutto che non vogliamo fare i conti in tasca a nessuno, parliamo di mera curiosità).