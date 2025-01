Bergamonews.it - Omaggio a De André, Rigoletto, pizzoccheri e cineforum: cosa fare stasera a Bergamo e provincia

L’a Dea Osio Sopra, “” al Teatro Donizetti, la sagra deie degli sciatt al Piazzale degli Alpini, ilal cine-teatro Lottagono die altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di venerdì 10 gennaio.Ecco gli appuntamenti.Dal 10 al 12 gennaio alla Fiera ditorna “BAF –Arte Fiera”. L’iniziativa, targata Promoberg, è una delle mostre mercato più prestigiose d’Italia dedicata all’arte moderna e contemporanea. Un evento brillante, raffinato e di elevata qualità che ha saputo conquistarsi, in pochi anni, un posto di rilievo nel panorama nazionale e internazionale.“BAF” non è solo una fiera, ma una vera e propria kermesse culturale che celebra l’arte in tutte le sue forme. Grazie alla partecipazione delle migliori gallerie d’arte, collezionisti e artisti di fama, la manifestazione si conferma come un polo di riferimento per tutti gli appassionati e gli esperti del settore.