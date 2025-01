Terzotemponapoli.com - Modugno: Cessione Kvaratskhelia, Un’Operazione Economica

Francesco, giornalista di Sky, ha affrontato il tema caldo del mercato del Napoli durante l’intervento a ‘Giochiamo D’Anticipo’ su 11 Televomero. Il focus è stato la possibiledi Khvicha, noto come Kvara, con l’interesse del PSG sempre più forte.ha sottolineato che la potenzadel club parigino potrebbe far pendere la bilancia a favore delladel georgiano. “Il PSG ha un grande potere economico, ma anche il Napoli potrebbe beneficiare dell’operazione”, ha affermato il giornalista, sottolineando che il club campano avrebbe un ritorno finanziario significativo.Le Condizioni di Vendita: 80 Milioni Senza Contropartiteha confermato che il Napoli non ha intenzione di cedere Kvara a meno di 80 milioni di euro, senza chiedere contropartite tecniche.