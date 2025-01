Mistermovie.it - Mister Movie | Ecco chi è lo zombi di 28 Anni Dopo, nuove foto

Il 2025 si preannuncia come un anno da brividi per gli appassionati di horror, grazie a 28, il nuovo capitolo della saga post-apocalittica creata da Danny Boyle. In uscita il 20 giugno, questo film è già uno dei più attesi dell’anno, con un trailer che sta facendo il giro del mondo per la sua intensità e il suo impatto. A rendere ancora più intrigante il progetto, Empire Magazine ha recentemente svelato uno sguardo inquietante al nuovo infetto emaciato, aumentando ulteriormente l’hype tra i fan.28: Un ritorno terrificante al mondo post-apocalittico di Danny Boyleclass="wp-block-heading">Scritto da Alex Garland, 28 Years Later è il primo film di una nuova trilogia che prosegue le vicende esplorate nei precedenti 28 Days Later (2002) e 28 Weeks Later (2007). Il film vede un cast stellare, tra cui Ralph Fiennes, Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer, Jack O’Connell ed Erin Kellyman.