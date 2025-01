Tg24.sky.it - Meteo, neve, pioggia e freddo nel weekend: ecco dove. Le previsioni

Sarà un fine settimana contrassegnato da una vera e propria irruzione artica quello che ci attende, con il ritorno di piogge, venti forti e nevicate. Tutto all'interno di un cambiamento nella circolazione generale sullo scacchiere europeo, un mutamento che nei prossimi giorni finirà per influenzare in modo evidente anche la circolazione sull'area mediterranea, in particolare sull'Italia e sulle vicine terre dei Balcani