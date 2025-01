Metalmeccanici in corteo a Livorno | sciopero per rinnovo contratto lavoro

Leggi su Corrieretoscano.it

inperinvenerdì 10 gennaio. Operai provenienti da tutta la Toscana sono scesi in piazza aper la manifestazione promossa dai sindacati Fim-Fiom-Uilm in occasione delloper ildelnazionale dei. Una marcia lungo le strade del centro partita da piazza Grande per poi concludersi sotto gli uffici della sede di Confindustria.“C’è la necessità di riguadagnare un tavolo – ha detto il segretario nazionale Uilm, Gianluca Ficco – che discutesse delle nostre legittime richieste dicontrattuale, mentre il tentativo di Federmeccanica è quello di deviare la rinegoziazione sulla sua cosiddetta contro piattaforma, che non solo rigetta le richieste sindacali di aumenti salariali e di riduzione dell’orario di, ma addirittura introduce elementi nuovi che a nostro avviso fanno solo confusione.