Mercato Roma, vice Dovbyk tra gennaio ed estate: idea Paixao

Tenere la concentrazione sul campo è ciò che Ranieri sta cercando di fare a Trigoria, per arrivare nel migliore dei modi alla sfida contro il Bologna. Non un’impresa facile però, sia per la sbornia post derby inevitabile dopo tale vittoria, sia per unfrenetico che sta entrando nel vivo per la. Sono tante le mosse che Ghisolfi ha in canna ma poco il tempo per mandarle in porto, con i prossimi giorni che dovrebbero essere galeotti per i primi volti nuovi nella capitale.Del centrocampo si è parlato abbondantemente, visto un Cristante ancora ai box ed un Le Fée partito per accasarsi nel Sunderland, in Championship. Frattesi è il sogno che verrà coltivato fino alle ultime ore del 2 febbraio, Reitz l’obbiettivo concreto ma costosetto, Bondo, Prati e Makoumbou le alternative giovani più accessibili ma meno pronte nell’immediato.