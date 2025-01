Metropolitanmagazine.it - L’ex agente di Pamela Anderson aveva buttato nella spazzatura la sceneggiatura di “The Last Showgirl”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

La sceneggiatrice Kate Gerstenin mente una sola attrice per interpretare la protagonista di “The”:. Se fosse stato per l’alloradi, non l’avremmo mai vista nel film. L’nnon si era preoccupato di inoltrare lasu una ballerina di Las Vegas sulla cinquantina che lottava per andare avanti all’attrice. “L’haquasi subito e non mi ha mai chiamato“, ha dettodel suo ex rappresentante. “Non era un. Era solo qualcuno che mi ha portato lavoro in cambio di soldi“. Imperterrita, la regista del film, Gia Coppola, ha rintracciato il figlio di, Brandon, tramite amici comuni, il quale ha promesso di passare laalla madre, cherinunciato in gran parte alla recitazione e si era trasferitaColumbia Britannica.