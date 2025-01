Inter-news.it - Lega Serie A, l’Assemblea ha votato per l’AD: la decisione finale!

Oggi Assemblea diA a Milano con l’Inter rappresentata da Beppe Marotta e da Alessandro Antonello. Si votava per l’elezione del nuovo AD.NOMINA AMMINISTRATORE DETO – Assemblea dioggi a Milano con i club diA in toto a votare l’elezione per il nuovo Amministratore Deto. Arriva la: rieletto Luigi De Siervo. L’attuale AD è stato nuovamente nominato AD dellaA con diciassette voti favorevoli e solamente tre schede bianche. Per quanto riguarda il tema del compenso, invece, sarà rivalutato nei prossimi giorni. De Siervo, ormai volto noto del massimo campionato italiano, ha ricevuto quindi una nuova nomina. Anche l’Inter haa favore della sua rielezione.De Siervo rieletto AD dellaA: in carica dal 2018CARICA – De Siervo dunque si conferma ancora ai vertici della, che nelle settimane scorse ha anche nominato un nuovo presidente di: ossia Ezio Maria Simonelli.