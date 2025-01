Metropolitanmagazine.it - La Corte Suprema boccia la richiesta di Trump per un rinvio sul Caso Stormy Daniels, oggi la sentenza

Laha respinto ladel presidente eletto Donalddi sospendere larelativa al processo sul pagamento fatto all’ex pornostarperché mantenesse il silenzio sulla loro relazione prima delle elezioni presidenziali del 2016.è già stato dichiarato colpevole lo scorso maggio di 34 capi di accusa. La condanna, attesa per, formalizzerà il suo status di unico presidente ad essere stato condannato per un crimine. Giovedì era stata lad’appello di New York a respingere il ricorso presentato da Donaldper ottenere ildell’udienza fissata dal giudice Juan Merchan per leggere ladel processo legato alla vicenda, in cui il tycoon è stato condannato per falsificazione di contabilità finanziaria.Il giudice di New York che sta seguendo ilha già escluso una pena che preveda il carcere, la libertà vigilata o una multa (ci sono altri tipi di pene, come i servizi sociali).